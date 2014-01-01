Бери и ешь. Сезон 1. Серия 2
Бери и ешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2014, Бери и ешь. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу16+

Программа «Бери и ешь» – это настоящий кулинарный детектив. Только вместо сокровищ, ведущий и кулинарный блогер Антон Аренс разыскивает редкие рецепты. Никаких ресторанов высокой кухни и крошечных порций. Никаких пафосных шеф-поваров и непонятных продуктов. Целью каждой программы – найти главное кулинарное сокровище страны.

