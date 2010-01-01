Бехзат: Серийные преступления в Анкаре (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бехзат: Серийные преступления в Анкаре. Сезон 1. Серия 1
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
1-й сезон
1-я серия
8.02010, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
Триллер, Драма18+
О сериале

Сюжет крутится вокруг проблемного официально дискредитированного начальника полиции в Анкаре и полицейской команды под стать ему.

Сериал Бехзат: Серийные преступления в Анкаре 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.9 IMDb