Бегущий косарь. Сезон 3. Серия 33
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Бегущий косарь
3-й сезон
33-я серия

Бегущий косарь (сериал, 2015) сезон 3 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

7.92015, Бегущий косарь. Сезон 3. Серия 33
ТВ-шоу18+

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О сериале

Как своими знаниями заработать тысячу рублей всего за секунду? Очень просто, нужно быстро и правильно ответить на вопрос ведущего нового спортивно-интеллектуального шоу «Бегущий косарь» Алексея Жирова. У вечно бегущего и щедрого ведущего заготовлены всевозможные вопросы для обычных прохожих, ответив на которые можно получить банкноту с изображением Ярослава Мудрого. А тот, кто замешкается или ответит неправильно, идет дальше. Шоу «Бегущий косарь» — настоящая встряска для отстраненных и унылых прохожих, которые не ожидают каверзных вопросов и уж тем более денежных подарков. Чтобы проверить свою эрудицию, смекалку и скорость реакции, смотри шоу «Бегущий косарь» онлайн и отвечай на вопросы Алексея Жирова.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

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