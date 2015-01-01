Бегущий косарь. Сезон 1. Серия 7
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Бегущий косарь
1-й сезон
7-я серия

Бегущий косарь (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.22015, Бегущий косарь. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу16+

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Сюжет

Как своими знаниями заработать тысячу рублей всего за секунду? Очень просто, нужно быстро и правильно ответить на вопрос ведущего нового спортивно-интеллектуального шоу «Бегущий косарь» Алексея Жирова. У вечно бегущего и щедрого ведущего заготовлены всевозможные вопросы для обычных прохожих, ответив на которые можно получить банкноту с изображением Ярослава Мудрого. А тот, кто замешкается или ответит неправильно, идет дальше. Шоу «Бегущий косарь» — настоящая встряска для отстраненных и унылых прохожих, которые не ожидают каверзных вопросов и уж тем более денежных подарков. Чтобы проверить свою эрудицию, смекалку и скорость реакции, смотри шоу «Бегущий косарь» онлайн и отвечай на вопросы Алексея Жирова.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

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