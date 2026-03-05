Банковские игры. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Банковские игры
1-й сезон
2-я серия
2017, Private Banking
Драма18+

Банковские игры (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Внебрачная дочь крупного швейцарского банкира наследует бизнес отца и узнает, что компания замешана в нелегальных операциях. Мини-сериал «Банковские игры» — драма от автора «Каштанового человечка» о том, как сложно быть честным в мире криминала.

Владелец крупного частного банка в Цюрихе Лео Вейер после сердечного приступа помещен в искусственную кому. Согласно завещанию, принадлежащие Лео акции банка переходят внебрачной дочери Кэролин Пфистер, с которой он почти не общался. Она решает не продавать свою долю и вместо этого пытаетя возглавить компанию. Кэролин разрабатывает стратегию развития банка, предполагающую полный отказ от «теневых» средств. Однако проблемы с документацией и сомнительные сделки Лео ставят бизнес под угрозу, ведь он может не пройти ближайшую проверку.

Что предпримет главная героиня, чтобы спасти дело отца, вы узнаете из мини-сериала «Банковские игры», доступного в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Швейцария
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb