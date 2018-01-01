Багровые реки (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Багровые реки. Сезон 1. Серия 2
8.72018, Les rivières pourpres
Триллер, Криминал18+

О сериале

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

Страна
Франция, Германия, Бельгия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»