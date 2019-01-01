Бабушкины сказки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Бабушкины сказки. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кто лучше всех умеет рассказывать сказки? Конечно же, бабушка. Она расскажет самые интересные сказки о том, как добро побеждает зло, как прекрасные принцы спасают своих принцесс, а злые волшебницы колдуют над волшебным зельем.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

