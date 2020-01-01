Почему важно быть здоровым? Здоровье как ресурс для будущей жизни
Wink
Детям
Азбука здоровья
1-й сезон
Почему важно быть здоровым? Здоровье как ресурс для будущей жизни

Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.92020, Почему важно быть здоровым? Здоровье как ресурс для будущей жизни
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде. Для того, чтобы контролировать собственное здоровье необходимо изучить основные процессы, протекающие в организме человека и научиться поддерживать их в оптимальном состоянии.
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