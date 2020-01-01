WinkДетямАзбука здоровья1-й сезонПочему важно быть здоровым? Здоровье как ресурс для будущей жизни
Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.92020, Почему важно быть здоровым? Здоровье как ресурс для будущей жизни
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 1
- 0+6 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 2
- 0+9 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 4
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 7
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 8
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде. Для того, чтобы контролировать собственное здоровье необходимо изучить основные процессы, протекающие в организме человека и научиться поддерживать их в оптимальном состоянии.
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