Азбука здоровья (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Что такое калорийность пищи и как следить за балансом белков, жиров и углеводов? Сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровым? Как и сколько надо спать? Как понять, что ты достаточно заботишься о своем здоровье? В этой серии лекций вы найдете ответы на основные вопросы о здоровом образе жизни.

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