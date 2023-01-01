Азбука здоровья (сериал, 2020) смотреть онлайн
7.12020, Азбука здоровья 1 сезон
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 1
- 0+6 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 2
- 0+9 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 4
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 7
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 8
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Что такое калорийность пищи и как следить за балансом белков, жиров и углеводов? Сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровым? Как и сколько надо спать? Как понять, что ты достаточно заботишься о своем здоровье? В этой серии лекций вы найдете ответы на основные вопросы о здоровом образе жизни.
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