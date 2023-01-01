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Азбука здоровья
1-й сезон

Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.12020, Азбука здоровья. Сезон 1 10 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Что такое калорийность пищи и как следить за балансом белков, жиров и углеводов? Сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровым? Как и сколько надо спать? Как понять, что ты достаточно заботишься о своем здоровье? В этой серии лекций вы найдете ответы на основные вопросы о здоровом образе жизни.
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