Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На протяжении нашего курса Азбуки Здоровья мы учимся быть здоровыми. Изучаем технологии и инструменты, которые позволят нам узнать о своeм организме много нового, изучить его, осуществлять профилактику здоровья и вести активный и здоровый образ жизни. И теперь, получив эти знания и технологии, мы будем применять их для себя.

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