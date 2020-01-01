WinkДетямАзбука здоровья1-й сезонКак и с помощью каких технологий мы можем организовать Центр здоровья у себя дома
Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
6.92020, Как и с помощью каких технологий мы можем организовать Центр здоровья у себя дома
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 1
- 0+6 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 2
- 0+9 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 4
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 7
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 8
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
На протяжении нашего курса Азбуки Здоровья мы учимся быть здоровыми. Изучаем технологии и инструменты, которые позволят нам узнать о своeм организме много нового, изучить его, осуществлять профилактику здоровья и вести активный и здоровый образ жизни. И теперь, получив эти знания и технологии, мы будем применять их для себя.
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