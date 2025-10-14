Айрис (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Гениальная взломщица крадет у влиятельного бизнесмена код, который может стереть человеческую цивилизацию с земли. Захватывающий британский технотриллер «Айрис» — сериал от создателя «Лютера» Нила Кросса, главные роли в котором исполнили Нив Алгар и Том Холландер.



Айрис Никсон была простым модератором, а в свободное время занималась тем, что распутывала загадки интернета. Ее репутация привлекла внимание Кэмерона Бэка, амбициозного предпринимателя, который работал над сверхсекретным проектом компьютера, способного поменять ход истории человечества. Бэку нужен код, который сможет «разбудить» эту технологию, и для этого ему нужна помощь Айрис. Когда девушка понимает, каким разрушительным потенциалом обладает компьютер, она крадет код активации и исчезает где-то на просторах Сардинии. С этого момента Бэк открывает на нее охоту, и на поиски беглянки он не пожалеет ни сил, ни денег.



Удастся ли героине скрыться и спасти мир? Смотрите сериал «Айрис» в подписке Amediateka на Wink.

