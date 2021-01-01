Аврора. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия
8.92021, Аврора. Сезон 1. Серия 1
Документальные16+
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Аврора (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аврора - новый документальный сериал о последних достижениях в области космических исследований и технологий. Изменения в космической отрасли ускоряются. Самодовольные гиганты ракетного бизнеса сметаются новыми игроками, стремящимися расширить доступ в космос, а все более сложные исследовательские миссии улучшают наши знания о Земле, Солнечной системе и Вселенной.

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