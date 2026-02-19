Авария на дороге счастья (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Авария на дороге счастья. Сезон 1. Серия 4
Авария на дороге счастья
1-й сезон
4-я серия
Авария на дороге счастья. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
О сериале

Талантливая пианистка, чью жизнь разрушила авария, получает помощь от человека, который скрывает свою причастность к трагедии. Мелодрама «Авария на дороге счастья» — сериал о том, что любовь умеет прощать.

Марина — молодая пианистка с большим сердцем: она играет для пациентов онкоцентра, где лечится ее мама. Но один вечер меняет все: Марину сбивает машина. За рулем — Вера, дочь влиятельного прокурора, которой удается избежать ответственности. Марина чудом выживает, но теперь прикована к постели: тяжелая травма ломает не только ее карьеру, но и жизнь. Однако за ней вдруг начинает ухаживать Алексей — жених Веры, бывший в машине в ту роковую ночь. Терзаемый чувством вины, он делает все, чтобы обеспечить Марине лучшую реабилитацию. Между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство. Но Марина еще не знает, что ее спаситель — соучастник преступления.

Что заставит Алексея признаться? На что пойдет Вера, чтобы вернуть жениха? Ответы вы найдете в мини-сериале «Авария на дороге счастья», смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

