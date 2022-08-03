АУКЦИОН БИТВА! РУССКАЯ, АМЕРИКАНКА ИЛИ НЕМЕЦ? КАКАЯ ТАЧКА КРУЧЕ? - GTA: КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ (CRMP)
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Сериалы
TaGs Play Theme
1-й сезон
АУКЦИОН БИТВА! РУССКАЯ, АМЕРИКАНКА ИЛИ НЕМЕЦ? КАКАЯ ТАЧКА КРУЧЕ? - GTA: КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ (CRMP)

TaGs Play Theme (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.52021, АУКЦИОН БИТВА! РУССКАЯ, АМЕРИКАНКА ИЛИ НЕМЕЦ? КАКАЯ ТАЧКА КРУЧЕ? - GTA: КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ (CRMP)
Блог, Игры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Хахахай! Меня зовут ТАГС. Я обожаю играть в GTA 5, GTA 5 Online, CS:GO. Это основные игры на моем канале). А так-же мы устраиваиваем полный угар в PUBG и GTA Криминальная Россия! Еще кстати в GTA 5 RP на Radmir. Мой канал полностью посвящен игровой тематике, тут куча прохождений, летсплеев и обзоров!

Жанр
Блог, Игры
Время
13 мин / 00:13

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