Атака титанов. Сезон 1. Серия 1
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Атака титанов (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52013, Shingeki no kyojin
Аниме, Фантастика18+

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О сериале

Уже многие годы человечество ведёт борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. После продолжительной борьбы остатки человечества построили высокую стену, окружившую страну людей, через которую титаны пройти не могли. С тех пор прошло сто лет, люди мирно живут под защитой стены. Но однажды подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены разрушается супертитаном, появившимся прямо из воздуха. Титаны нападают на город, и дети в ужасе видят, как один из монстров заживо съедает мать Эрена. Мальчик клянётся, что убьёт всех титанов и отомстит за человечество.

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Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Драма, Мультсериалы, Аниме
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Атака титанов»