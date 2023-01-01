Атака титанов (мультсериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
История о выживании в мире, где человечество находится в постоянном страхе перед огромными существами, пожирающими людей. Аниме «Атака титанов» — один из самых известных постапокалиптических проектов всех времен.
Сто лет назад род людской построил массивные стены, чтобы защититься от титанов — огромных монстров, не обладающих разумом, но питающихся людьми. За эти годы общество привыкло к мирной жизни и почти забыло о тех страшных временах, пока в один роковой день все не меняется. Главные герои, Эрен Йегер и его сестренка Микаса видят, как гигантский титан разрушает часть стены, а одно из существ заживо съедает их мать. Поклявшись уничтожить чудовищ, подростки вступают в элитное военное подразделение, специализирующееся на борьбе с титанами. Вскоре они оказываются втянутыми в глобальный конфликт, который затронет судьбу всего человечества.
Аниме «Атака титанов» онлайн держит в напряжении от первой до последней серии, раскрывает неожиданные повороты сюжета и заставляет переосмыслить свои представления о добре и зле в этом мрачном и жестоком мире.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыФантастика, Мультфильмы, Драмы, Аниме
Рейтинг
- Режиссёр
Тэцуро
Араки
- МКРежиссёр
Масаси
Коидзука
- ХТРежиссёр
Хироюки
Танака
- СИРежиссёр
Синтаро
Итога
- СЭРежиссёр
Синпэй
Эдзаки
- ЯАРежиссёр
Ясухиро
Акамацу
- ЯМРежиссёр
Ясуси
Муроя
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- МИАктриса
Марина
Иноуэ
- ХКАктёр
Хироси
Камия
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- РПАктриса
Роми
Пак
- ЮСАктриса
Ю
Симамура
- КТАктёр
Кисё
Танияма
- ДОАктёр
Даисукэ
Оно
- СФАктриса
Саки
Фудзита
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- СМАктриса
Сиори
Миками
- РНАктёр
Ринтаро
Ниси
- ССАктёр
Сигэюки
Сусаки
- Сценарист
Хадзимэ
Исаяма
- ЯКСценарист
Ясуко
Кобаяси
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- СФПродюсер
Син
Фурукава
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- АХМонтажёр
Ая
Хида
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- КЯОператор
Кадзухиро
Ямада
- САОператор
Сигэки
Асакава
- ХСКомпозитор
Хироюки
Савано
- ЁКомпозитор
Ёсики
- КЯКомпозитор
Кота
Ямамото