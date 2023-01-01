Атака титанов (мультсериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История о выживании в мире, где человечество находится в постоянном страхе перед огромными существами, пожирающими людей. Аниме «Атака титанов» — один из самых известных постапокалиптических проектов всех времен.



Сто лет назад род людской построил массивные стены, чтобы защититься от титанов — огромных монстров, не обладающих разумом, но питающихся людьми. За эти годы общество привыкло к мирной жизни и почти забыло о тех страшных временах, пока в один роковой день все не меняется. Главные герои, Эрен Йегер и его сестренка Микаса видят, как гигантский титан разрушает часть стены, а одно из существ заживо съедает их мать. Поклявшись уничтожить чудовищ, подростки вступают в элитное военное подразделение, специализирующееся на борьбе с титанами. Вскоре они оказываются втянутыми в глобальный конфликт, который затронет судьбу всего человечества.



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