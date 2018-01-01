Атака титанов (мультсериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Уже многие годы человечество ведёт борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. После продолжительной борьбы остатки человечества построили высокую стену, окружившую страну людей, через которую титаны пройти не могли. С тех пор прошло сто лет, люди мирно живут под защитой стены. Но однажды подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены разрушается супертитаном, появившимся прямо из воздуха. Титаны нападают на город, и дети в ужасе видят, как один из монстров заживо съедает мать Эрена. Мальчик клянётся, что убьёт всех титанов и отомстит за человечество.

