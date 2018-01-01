Атака титанов (мультсериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыАтака титанов1-й сезон
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Уже многие годы человечество ведёт борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. После продолжительной борьбы остатки человечества построили высокую стену, окружившую страну людей, через которую титаны пройти не могли. С тех пор прошло сто лет, люди мирно живут под защитой стены. Но однажды подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены разрушается супертитаном, появившимся прямо из воздуха. Титаны нападают на город, и дети в ужасе видят, как один из монстров заживо съедает мать Эрена. Мальчик клянётся, что убьёт всех титанов и отомстит за человечество.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Драма, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
9.1 IMDb
- Режиссёр
Тэцуро
Араки
- МКРежиссёр
Масаси
Коидзука
- ХТРежиссёр
Хироюки
Танака
- СИРежиссёр
Синтаро
Итога
- СЭРежиссёр
Синпэй
Эдзаки
- ЯАРежиссёр
Ясухиро
Акамацу
- ЯМРежиссёр
Ясуси
Муроя
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- МИАктриса
Марина
Иноуэ
- ХКАктёр
Хироси
Камия
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- РПАктриса
Роми
Пак
- ЮСАктриса
Ю
Симамура
- КТАктёр
Кисё
Танияма
- ДОАктёр
Даисукэ
Оно
- СФАктриса
Саки
Фудзита
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- СМАктриса
Сиори
Миками
- РНАктёр
Ринтаро
Ниси
- ССАктёр
Сигэюки
Сусаки
- Сценарист
Хадзимэ
Исаяма
- ЯКСценарист
Ясуко
Кобаяси
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- СФПродюсер
Син
Фурукава
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- АХМонтажёр
Ая
Хида
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- КЯОператор
Кадзухиро
Ямада
- САОператор
Сигэки
Асакава
- ХСКомпозитор
Хироюки
Савано
- ЁКомпозитор
Ёсики
- КЯКомпозитор
Кота
Ямамото