Астрология любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Считается, что все мужчины похожи друг на друга. Им нравится пиво, футбол и женщины. Но, для каждой женщины есть только один единственный – лучший из многих, рядом с которым она мечтает провести если уж не всю жизнь, то хотя бы лучшие годы.



И этот мужчина совершенно не похож на миллионы остальных мужчин. Астрологи уверены: причины его уникальности – сочетание звезд и планет на небе в момент рождения! Астрология может дать ответы на многие вопросы. В том числе на главный, который волнует преимущественно женщин: как привлечь, удержать и ужиться с мужчиной того или иного знака.



Каким законам подчиняется любовь? Действительно ли звезды влияют на отношения между мужчиной и женщиной? Как выбрать знак зодиака так, чтобы он идеально вам подходил? Действительно ли есть астрологическая совместимость или несовместимость между мужчиной и женщиной? Как звезды влияют на судьбу и характер человека? Ответы – в документальном цикле «Астрология любви». Консультантом в программе выступил Павел Глоба – профессиональный астролог, ученый, историк, один из наиболее известных предсказателей ХХ века.



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