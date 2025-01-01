Арт-детективы (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Два талантливых следователя раскрывают убийства, происходящие в мире высокого искусства. «Арт-детективы» — сериал со Стивеном Мойером о жестокости, алчности и любви среди предметов роскоши.



В специальном отделе полиции, занимающимся преступлениями с культурным наследием, работают большой любитель искусства Мик Палмер и Шазия Малик, известная своим жестким характером. Они расследуют убийства и другие преступления, связанные с бесценными древностями и уникальными произведениями искусства. Им предстоит встретиться с поддельными полотнами Вермеера, редчайшей китайской керамикой, артефактами, добытыми с затонувшего «Титаника», и даже сокровищами викингов. Но вот однажды Мик вновь сталкивается со своим отцом Робом Палмером, прославившимся на всю Великобританию своими безупречными подделками.



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