Аран и Магистрат. Серия 2
Wink
Сериалы
Аран и Магистрат
1-й сезон
2-я серия
9.02012, Alangsattojeon
Комедия, Фэнтези16+

Аран и Магистрат (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чосон. Дух убитой девушки А-ран появляется перед правительственным чиновником Ын-о и просит найти еe убийцу. Тот соглашается и всеми способами пытается исполнить последнее желание девушки.

Сериал Аран и Магистрат 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb