Аран и Магистрат (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
Чосон. Дух убитой девушки А-ран появляется перед правительственным чиновником Ын-о и просит найти еe убийцу. Тот соглашается и всеми способами пытается исполнить последнее желание девушки.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb