Аран и Магистрат (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Чосон. Дух убитой девушки А-ран появляется перед правительственным чиновником Ын-о и просит найти еe убийцу. Тот соглашается и всеми способами пытается исполнить последнее желание девушки.



