Анна Болейн (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биограф�ии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.



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