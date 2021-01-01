Анна Болейн. Серия 2
Wink
Сериалы
Анна Болейн
1-й сезон
2-я серия
1.92021, Anne Boleyn
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Анна Болейн (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.

Сериал Анна Болейн 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

1.6 КиноПоиск
5.6 IMDb