Анна Болейн
1-й сезон

Анна Болейн (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

1.92021, Anne Boleyn 3 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

1.6 КиноПоиск
5.6 IMDb