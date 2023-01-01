Анна Болейн
Wink
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Анна Болейн
1.92021, Anne Boleyn 1 сезон
Драмы18+

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Анна Болейн (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.

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Рейтинг

1.6 КиноПоиск
5.6 IMDb