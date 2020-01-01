Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
7.52020, Глагол to have
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
- 0+4 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 1
- 0+4 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 2
- 0+3 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 3
- 0+4 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 4
- 0+3 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 5
- 0+7 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 6
- 0+3 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 2 Серия 7
Сюжет
В уроке рассказывается, как избежать распространенных ошибок в употреблении глагола “to have”.
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