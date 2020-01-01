Глагол to have
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Английский язык (5-11 классы)
Лексика: сложные моменты
Глагол to have

Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

7.52020, Глагол to have
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ГрамматикаЛексика: сложные моментыФонетика и произношение

Сюжет

В уроке рассказывается, как избежать распространенных ошибок в употреблении глагола “to have”.
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