Английский язык (5-11 классы)
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Английский язык (5-11 классы)

Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.42020, Английский язык (5-11 классы) 3 сезона
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ГрамматикаЛексика: сложные моментыФонетика и произношение

Сюжет

В курсе собраны все самые полезные и актуальные темы, разбирается не общий материал, а частые ошибки или сложные места, особенности, различия и сходства. Формат уроков без лишней воды и усложненной теории позволит легко усвоить информацию и, при необходимости, возвращаться к пройденному.
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