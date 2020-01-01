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Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.42020, Логика английских времен: Простые (Simple)
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 0+6 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 1
- 0+9 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 2
- 0+8 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 3
- 0+6 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 4
- 0+9 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 6
- 0+6 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 7
- 0+3 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 8
- 0+8 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 9
- 0+7 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 10
- 0+3 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 11
- 0+2 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 12
- 0+5 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 13
- 0+6 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 14
- 0+4 мин
Английский язык (5-11 классы)
Сезон 1 Серия 15
Сюжет
В уроке раскрывается логика употребления и построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в Простых временах (Present Simple, Past Simple, Future Simple), объясняются тонкости и распространенные ошибки.
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