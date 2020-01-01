Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В уроке раскрывается логика употребления и построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в Простых временах (Present Simple, Past Simple, Future Simple), объясняются тонкости и распространенные ошибки.

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