Логика английских времен: Простые (Simple)
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Английский язык (5-11 классы)
Грамматика
Логика английских времен: Простые (Simple)

Английский язык (5-11 классы) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.42020, Логика английских времен: Простые (Simple)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ГрамматикаЛексика: сложные моментыФонетика и произношение

Сюжет

В уроке раскрывается логика употребления и построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в Простых временах (Present Simple, Past Simple, Future Simple), объясняются тонкости и распространенные ошибки.
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