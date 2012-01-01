Английский для детей (сериал, 2012) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Программа "Funny Quiz" содержит наиболее употребительные слова и выражения различной тематики. Возможность одновременного аудио- и визуального восприятия иностранной речи позволяет добиться наибольшей эффективности при запоминании новой лексики и делает данный курс максимально полезным для детей, начинающих учить английский язык.



Сериал Английский для детей 11 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.