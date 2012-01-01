Английский для детей. Funny Quiz. Серия 2
Wink
Детям
Английский для детей
11-й сезон
2-я серия

Английский для детей (сериал, 2012) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

8.12012, Funny Quiz
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Сюжет

Программа "Funny Quiz" содержит наиболее употребительные слова и выражения различной тематики. Возможность одновременного аудио- и визуального восприятия иностранной речи позволяет добиться наибольшей эффективности при запоминании новой лексики и делает данный курс максимально полезным для детей, начинающих учить английский язык.

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