WinkСериалыАнгелы красоты1-й сезон20-я серия
Ангелы красоты (сериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
2014, Ангелы красоты. Сезон 1. Серия 20
ТВ-шоу16+
О сериале
Работа отнимает все силы, времени на себя нет, а в зеркало смотреть страшно и грустно? «Ангелы красоты» «Домашнего» всего за один день превратят «серых мышек» в роскошных леди!
Проект «Ангелы красоты» – великолепная Аврора, известный дизайнер Константин Гайдай и ведущие стилисты шоу-бизнеса – принимают заявки на волшебные перевоплощения и всего за один выпуск учат героинь правильно одеваться, ухаживать за собой и смотреть на жизнь иначе.
