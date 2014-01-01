Ангелы красоты (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Работа отнимает все силы, времени на себя нет, а в зеркало смотреть страшно и грустно? «Ангелы красоты» «Домашнего» всего за один день превратят «серых мышек» в роскошных леди!



Проект «Ангелы красоты» – великолепная Аврора, известный дизайнер Константин Гайдай и ведущие стилисты шоу-бизнеса – принимают заявки на волшебные перевоплощения и всего за один выпуск учат героинь правильно одеваться, ухаживать за собой и смотреть на жизнь иначе.



