Ангел Бэби. Сезон 1. Старт 22
Wink
Детям
Ангел Бэби
1-й сезон
22-я серия

Ангел Бэби (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

8.82015, Ангел Бэби. Сезон 1. Старт 22
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как известно, ангелы прилетают и исчезают внезапно. Прилетают для того, чтобы помочь своим друзьям, исполнить их мечты и желания. Часто ангелам приходится переносить ребят во времени или в пространстве. С ангелами всe возможно! Но любое путешествие — это не просто приключение, но и открытие. А еще — полезный и мудрый урок.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.4 КиноПоиск