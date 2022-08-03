Ангел Бэби (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Как известно, ангелы прилетают и исчезают внезапно. Прилетают для того, чтобы помочь своим друзьям, исполнить их мечты и желания. Часто ангелам приходится переносить ребят во времени или в пространстве. С ангелами всe возможно! Но любое путешествие — это не просто приключение, но и открытие. А еще — полезный и мудрый урок.

