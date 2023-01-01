Самое красивое озеро Кавказа!
Wink
Сериалы
Andrey Kasper
1-й сезон
Самое красивое озеро Кавказа!

Andrey Kasper (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.32023, Самое красивое озеро Кавказа!
Блог, Путешествия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Каспер, и этот канал посвящен увлекательному миру внедорожных приключений и экспедиций. Здесь вы найдете:

Захватывающие внедорожные путешествия в прекрасных горных регионах Северного Кавказа и других живописных местах, где природа поражает своей красотой и разнообразием.
Покатушки на джипах, кроссоверах, багги и квадроциклах.

Внедорожные батлы и соревнования, где мы сравниваем навыки и технические характеристики автомобилей.
Однако главным вдохновением для нас являются потрясающие виды гор и горной природы, которые меняются в зависимости от времени года. Мы делимся этой удивительной красотой с вами во всех её проявлениях.Видеоблог «Andrey Kasper» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Самое красивое озеро Кавказа! 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, Путешествия
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг