Andrey Kasper (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+32 мин
О сериале
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Каспер, и этот канал посвящен увлекательному миру внедорожных приключений и экспедиций. Здесь вы найдете:
Захватывающие внедорожные путешествия в прекрасных горных регионах Северного Кавказа и других живописных местах, где природа поражает своей красотой и разнообразием.
Покатушки на джипах, кроссоверах, багги и квадроциклах.
Внедорожные батлы и соревнования, где мы сравниваем навыки и технические характеристики автомобилей.
Однако главным вдохновением для нас являются потрясающие виды гор и горной природы, которые меняются в зависимости от времени года. Мы делимся этой удивительной красотой с вами во всех её проявлениях.Видеоблог «Andrey Kasper» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
