Анатомия сердца (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Дочь директора большого завода рожает девочку с пороком сердца от сына сбежавшего в Италию врача. Ее отец инсценирует смерть ребенка, но девочка чудесным образом выживает. «Анатомия сердца» — сериал о причудливых переплетениях судеб с Ильей Коробко и Ксенией Плюсиной.



В маленьком Бартовске главное предприятие — химический завод, которым руководит Николай Коршунов. Его дочь Марина по уши влюблена в Борю Бельского, сына врача и ученой, который уехал в Москву в ожидании возвращения отца из Италии. К сожалению, вскоре Боря узнает, что отец остался за границей, а его мать увольняют из НИИ как жену предателя. Юноша с семьей возвращается в Братовск, где воссоединяется с Мариной. Девушка неожиданно беременеет, из-за чего в городе зреет крупный скандал, а Коршунов запрещает Боре общаться с дочерью. Марина рожает девочку с пороком сердца, и отец решает ее обмануть, сказав, что младенец умер. К счастью, у талантливого врача местной больницы получается спасти жизнь ребенка, и он удочеряет девочку. Но через несколько лет Марина узнает об обмане и пытается вернуть себе маленькую Зою.



Получится ли у нее восстановить справедливость и найти настоящую любовь, расскажет сериал «Анатомия сердца» 2020 года. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть его онлайн.

