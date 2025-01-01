Амнезия любви не помеха (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Три года назад Моника потеряла все: ее жених Леон погиб, спасая ее в автокатастрофе. Теперь ее скромный бар — последнее, что связывает ее с прошлым, — хотят снести ради новой застройки. На переговорах с застройщиком ее ждет шок: Альберт, наследник империи недвижимости, — точная копия погибшего Леона. Но он не узнает ее и считает мошенницей.



