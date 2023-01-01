Хасан vs Абдыжапаров
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AMC Fight Nights 121
1-й сезон
Хасан vs Абдыжапаров

AMC Fight Nights 121 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.22023, Хасан vs Абдыжапаров
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

100-летию Московского спорта посвящается! Федерация ММА города Москвы и AMC Fight Night представляют фестиваль единоборств, главным событием которого стали сразу два титульных поединка: Бикрев vs Дадаев и Алиев vs Сулумов.

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