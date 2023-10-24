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Wink
Сериалы
Алп-Арслан: Великий Сельджук
1-й сезон
82-я серия
Алп-Арслан: Великий Сельджук (сериал, 2021) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн
9.1
2021, Alparslan Büyük Selçuklu
Военный, Боевик
16+
Эта серия пока недоступна
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О сериале
Страна
Турция
Жанр
Военный
,
Исторический
,
Боевик
Время
42 мин / 00:42
Рейтинг
9.1
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
8.3
КиноПоиск
7.4
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»
БА
Барыш
Ардуч
Актёр
Мехмет
Озгюр
Актёр
АЮ
Айшегюль
Юнсал
Актриса
БЧ
Бетюль
Чобаноглу
Актриса
ФК
Ферит
Кая
Актёр
СЧ
Сахин
Челик
Актёр
СД
Сакир
Демирпехливан
Художник
ГК
Гёкхан
Кирдар
Композитор
ЭГ
Эси
Гюльдже
Исполнительный продюсер