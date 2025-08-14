Альфа для двух сестер (сериал, 2024) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

Под покровом древнего леса, где даже тени хранят секреты, разыгралась кровавая драма между сестрами-близнецами. Азелия, спасшая жизнь могущественному Альфа-королю Гэвину, обрела его любовь и титул будущей Луны. Но ее сестра Сильвия, снедаемая завистью, совершила немыслимое — подстроила гибель Азелии и заняла ее место под свадебной вуалью. Однако судьба оказалась милосерднее, чем сестра. Азелия выжила, и теперь она возвращается — с шрамами, напоминающими волчьи клыки, и с новой, темной силой в жилах. Её цель ясна: раскрыть обман и вернуть то, что по праву принадлежит ей. Но Сильвия не намерена сдаваться. Готовая на любое преступление, она будет цепляться за украденное счастье до последнего. А Гэвин, разрывающийся между долгом и внезапными сомнениями, скоро окажется перед выбором: поверить ли ему своей интуиции Альфы или слепо следовать клятве, данной ложной Луне?

