Альфа для двух сестер (сериал, 2024) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 11
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 12
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 13
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 14
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 15
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 16
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 17
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 18
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 19
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 20
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 21
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 22
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 23
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 24
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 25
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 26
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 27
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 28
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 29
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 30
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 31
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 32
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 33
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 34
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 35
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 36
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 37
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 38
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 39
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 40
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 41
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 42
- 18+5 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 43
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 44
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 45
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 46
- 18+3 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 47
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 48
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 49
- 18+1 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 50
- 18+2 мин
Альфа для двух сестер
Сезон 1 Серия 51
О сериале
Под покровом древнего леса, где даже тени хранят секреты, разыгралась кровавая драма между сестрами-близнецами. Азелия, спасшая жизнь могущественному Альфа-королю Гэвину, обрела его любовь и титул будущей Луны. Но ее сестра Сильвия, снедаемая завистью, совершила немыслимое — подстроила гибель Азелии и заняла ее место под свадебной вуалью. Однако судьба оказалась милосерднее, чем сестра. Азелия выжила, и теперь она возвращается — с шрамами, напоминающими волчьи клыки, и с новой, темной силой в жилах. Её цель ясна: раскрыть обман и вернуть то, что по праву принадлежит ей. Но Сильвия не намерена сдаваться. Готовая на любое преступление, она будет цепляться за украденное счастье до последнего. А Гэвин, разрывающийся между долгом и внезапными сомнениями, скоро окажется перед выбором: поверить ли ему своей интуиции Альфы или слепо следовать клятве, данной ложной Луне?