Акула: Буря (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Бывший заключенный оказывается втянут в мир подпольных боев, пытаясь уберечь близких от гнева их коварного организатора. Корейский мини-сериал «Акула: Буря» — спортивная драма о поиске своего места в жизни.



Подростком Чха Усоль страдал от школьного буллинга. Однажды он дал жестокий отпор тому, кто его обидел, за что на долгие годы попал за решетку. Там Усоль стал учеником бывшего чемпиона по смешанным единоборствам, который показал юноше, как постоять за себя. Выйдя на свободу Усоль мечтает стать профессиональным бойцом, несмотря на уголовное прошлое. Однако жизнь сталкивает его с Хён Уёном, хладнокровным организатором подпольных боев. Он готов на все, чтобы заставить талантливого новичка исполнять его волю.



Чем закончится противостояние Усоля и Уёна, расскажет дорама «Акула: Буря». Сериал о мире подпольного спорта вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

