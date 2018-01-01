Wink
Сериалы
Акула: Буря
Актёры и съёмочная группа сериала «Акула: Буря»

Режиссёры

Ким Гон

Ким Гон

Kim Geon
Режиссёр

Актёры

Ким Мин-сок

Ким Мин-сок

Kim Min-seok
АктёрCha Woo-sol
Ли Хён-ук

Ли Хён-ук

Lee Hyeon-wook
АктёрHyeon Woo-yong
Пэ Мён-джин

Пэ Мён-джин

Bae Myeong-jin
АктёрLee Won-joon
Ли Джон-хён

Ли Джон-хён

Lee Jeong-hyeon
АктёрHan Seong-yong
Пак Чин

Пак Чин

Park Jin
АктёрJeong Sang-hyeop
Ви Ха-джун

Ви Ха-джун

Wi Ha-joon
АктёрJeong Do-hyeon
Чон Ун-джон

Чон Ун-джон

Jeon Woon-jong
Актёр