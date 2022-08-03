Альтернативная Япония будущего. В ходе многолетней кровопролитной войны двух враждующих регионов — Канто и Кансай — победа остается за первым. Теперь жители провинции Кансай находятся под гнетом противников, терпя диктатуру и беззаконие. Впрочем, как это часто бывает, в ответ на тиранию образуется освободительное движение. В данном случае — группировка «Акудама Драйв», участники которой готовы идти на преступления ради спасения Кансай.

