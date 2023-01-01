Акудама Драйв
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Акудама Драйв

Акудама Драйв (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

9.32020, Akudama Drive 1 сезон
Аниме, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Альтернативная Япония будущего. В ходе многолетней кровопролитной войны двух враждующих регионов — Канто и Кансай — победа остается за первым. Теперь жители провинции Кансай находятся под гнетом противников, терпя диктатуру и беззаконие. Впрочем, как это часто бывает, в ответ на тиранию образуется освободительное движение. В данном случае — группировка «Акудама Драйв», участники которой готовы идти на преступления ради спасения Кансай.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb