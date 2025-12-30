Агит Кабайел vs Дамиан Кныба (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Два непобедимых европейца сойдутся в борьбе за титул временного чемпиона мира тяжелого дивизиона. И среди них даже нет ни одного британца! Нонсенс. Но всё по делу – владеющий поясом немец Кабайел и поляк Кныба демонстрируют превосходные результаты и, вполне возможно, совсем скоро замахнутся на главные титулы элитного веса. Но сначала кто-то из этой пары должен потерпеть первое поражение в карьере.

