2026, Агит Кабайел vs Дамиан Кныба 1 сезон
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Агит Кабайел vs Дамиан Кныба (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Два непобедимых европейца сойдутся в борьбе за титул временного чемпиона мира тяжелого дивизиона. И среди них даже нет ни одного британца! Нонсенс. Но всё по делу – владеющий поясом немец Кабайел и поляк Кныба демонстрируют превосходные результаты и, вполне возможно, совсем скоро замахнутся на главные титулы элитного веса. Но сначала кто-то из этой пары должен потерпеть первое поражение в карьере.