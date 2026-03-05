Агент Гамильтон (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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Агент Гамильтон
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Агент Гамильтон
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О сериале
После тренировки в США шведский агент разведки возвращается на родину, чтобы остановить опасных террористов. Сериал «Агент Гамильтон» — напряженный триллер о невидимом противостоянии спецслужб.
Закончив обучение в отряде «морских котиков» в США, агент Карл Гамильтон начинает работать на ЦРУ. Его первое задание — отправиться в родную Швецию. Там, в Стокгольме, готовится покушение на министра внутренних дел — прямо во время празднования Дня труда. Операция заканчивается неудачно: на мероприятии гремит взрыв, есть жертвы. Шведская разведка начинает поиски виновных, а Кристин Эк, бывшая наставница Гамильтона, неохотно берет его к себе на службу. Она еще не знает, что Карл завербован иностранными службами.
К чему это приведет, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Агент Гамильтон» (2020) на Wink.