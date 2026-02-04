Адский рай (сериал, 2026) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Преданный собственной деревней синоби ищет эликсир жизни, чтобы добиться помилования за убийство. Приключенческое фэнтези «Адский рай» — аниме о страхе смерти и стремлении жить.
Искусный убийца Габимару — самый смертоносный синоби легендарного клана Ивакагура. Из-за отсутствия эмоций его прозвали Полым, но любовь к жене возродила его скрытые чувства. За желание жить обычной жизнью собственная деревня решила избавиться от Габимару, но тот жестоко покарал их за предательство. Теперь он приговорен к смертной казни, однако удивительные способности синоби не дают палачам так просто с ним расправиться. Талантливая мечница Сагири видит в Габимару желание жить, в котором он сам себе боится признаться. Она обещает приговоренному помилование, если он в числе прочих смертников отправится на райский остров, где спрятан эликсир жизни.
Чтобы увидеть их опасное путешествие, смотрите аниме «Адский рай» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Каори
Макита
- ЯГРежиссёр
Ясухиро
Гэси
- ТКРежиссёр
Таро
Кубо
- ЮНРежиссёр
Юки
Нисихата
- ТОРежиссёр
Тэруюки
Оминэ
- РЯРежиссёр
Рюта
Ямамото
- ТКАктёр
Тиаки
Кобаяси
- ЮХАктриса
Юмири
Ханамори
- РТАктриса
Риэ
Такахаси
- МДАктриса
Мариса
Дюран
- ТИАктёр
Тэцу
Инада
- АСАктёр
Алехандро
Сааб
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ДХАктриса
Джилл
Харрис
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АИАктёр
Аои
Итикава
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- ДДАктёр
Джордан
Дэш Крус
- ЮКАктриса
Юко
Каида
- ФПАктёр
Фил
Парсонс
- ЮКСценарист
Юдзи
Каку
- КХХудожник
Кодзи
Хисаки
- МТМонтажёр
Мицуми
Такэмия
- ПХОператор
Пак
Хё-гю
- ЁДКомпозитор
Ёсиаки
Дэва