Текстуры (практика)
Wink
Детям
Абстрактный коллаж
1-й сезон
Текстуры (практика)

Абстрактный коллаж (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2022, Текстуры (практика)
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Абстракция - уникальный способ передачи настроений, чувств и эмоций на холсте. Наши преподаватели научат вас писать то, что невозможно описать. Хорошая абстракция - та, которая порождает отклик у зрителя. Если увидев картину, вы испытали новые чувства и эмоции - абстракцию уже можно назвать удачной! Планета конструктивизма, Галактика Мондриана, Созвездие ташизма - мы приглашаем вас на борт шаттла ARTCLASS, который отправится покорять бескрайний класс абстракции.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

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